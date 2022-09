2281 animais abatidos em canis em 2020, menos 368 do que em 2019

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) registou o abate de 2281 animais nos Centros de Recolha Oficial (CRO) de Animais de Companhia, em 2020. De acordo com o “Jornal de Notícias”, desde a aprovação no Parlamento da proibição do abate de animais errantes para controlo da população, o número de eutanásias caiu.

Em 2020 houve menos 368 abates face a 2019, uma descida ligeira em comparação com a do ano anterior: em 2019 registaram-se menos 3701 eutanásias do que em 2018. O presidente da Associação Nacional dos Médicos Veterinários dos Municípios, Ricardo Lobo, esclarece que a diferença nos valores se deve à entrada em vigor da lei no final de setembro de 2018.

A previsão agora é de uma “estabilização nos próximos anos”, que rondará os dois mil abates anuais. O bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, José Cid, garante que “nenhum centro de recolha oficial abate um animal por excesso de população”. A eutanásia pode ser aplicada em “casos comprovados de doença manifestamente incurável”, de forma a eliminar a “dor e sofrimento” do animal.