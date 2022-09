Há mais de 20 mil médicos especialistas no SNS, mas menos de cinco mil trabalham em exclusividade

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tinha, em agosto, 4480 médicos especialistas em exclusividade, revelam os dados do Ministério da Saúde. É o número mais baixo de sempre de profissionais em exclusividade, segundo o jornal "Público". No total, há 20.320 especialistas que trabalham nos hospitais públicos e nos centros de saúde.

Nos últimos cinco anos, 1284 médicos deixaram de trabalhar neste regime. Os dados não incluem “trabalhadores independentes/prestadores de serviços”, esclarece o Ministério da Saúde.

Os médicos que trabalham neste regime, que prevê uma remuneração adicional e foi extinto em 2009, vão se reformando e, por isso, há menos especialistas em exclusividade no SNS. O Governo prepara agora a concretização do novo regime, que designa como “dedicação plena”.

“O programa do Governo prevê expressamente o compromisso de continuar a política de reforço de recursos humanos do SNS, incentivando a adoção de novos modelos de organização do trabalho, baseados, entre outros instrumentos, na opção pelo trabalho em dedicação plena”, diz o gabinete de Marta Temido. Ainda sem data, o ministério refere que este “compromisso”, que decorre da nova Lei de Bases da Saúde, “será densificado no Estatuto do SNS, atualmente em desenvolvimento”.