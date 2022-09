Processo EDP: antigo diretor-geral de Energia pede prescrição

A defesa de Miguel Barreto, que foi diretor-geral de Energia entre 2004 e 2008 e é arguido no processo 184/12, que está em curso no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), requereu a extinção do procedimento criminal contra si, segundo avança o "Observador".

De acordo com a mesma fonte, a defesa de Miguel Barreto argumenta que o crime de corrupção passiva de que está indiciado (por, alegadamente, ter favorecido a EDP quando foi diretor-geral da Energia) já prescreveu em 2016.

Segundo o "Observador", o Ministério Público ainda não se pronunciou sobre este requerimento.

No mesmo processo também são arguidos o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, os ex-administradores da EDP António Mexia e João Manso Neto, o atual administrador da REN João Conceição e o antigo secretário de Estado da Energia Artur Trindade, entre outros.

O inquérito do DCIAP iniciou-se em 2012, teve as primeiras buscas e constituiu os primeiros arguidos em 2017 e um dos pontos altos foi a ordem de suspensão de funções de Mexia e Manso Neto na EDP, que acabou por levar às suas saídas da elétrica ao fim de mais de uma década na gestão de topo.