Dermatite atópica: “As pessoas pensam que isto é só um problemazinho de pele que passa com umas pomadas, mas não é mesmo”

“Parecem pessoas completamente diferentes. A pessoa que eu sou neste momento em que estou bem [não tem nada a ver com] a pessoa que fica da cabeça aos pés em carne viva, a cheirar mal da pele morta, com crostas e feridas. É um horror, não me sentia eu.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler