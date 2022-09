Circulação na linha do Norte retomada às 18h10 após acidente que vitimou homem

A circulação na linha do Norte foi retomada às 18h10, depois um homem ter morrido após ser colhido por um comboio de passageiros no apeadeiro de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. A fonte acrescentou que a circulação foi retomada "em marcha lenta".

Ambas as linhas foram cortadas à circulação devido à necessidade de desligar a catenária para que os trabalhos dos bombeiros pudessem decorrer sem que sofressem choque elétricos. O acidente ocorreu pelas 17h28

No local, para além dos bombeiros de Coimbrões, esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Santo António, do Porto.