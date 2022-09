Mulheres afegãs iniciam campanha online em protesto contra o vestuário negro imposto pelos talibãs

Uma série de mulheres estão a iniciar, no Afeganistão, uma campanha nas redes sociais em protesto contra o novo código de vestimenta estrito imposto pelos talibãs a estudantes do sexo feminino, as tradicionais abayas pretas compridas, cobrindo o rosto e as mãos, segundo relata a BBC.

A campanha recorre a hashtags como #DoNotTouchMyClothes e #AfghanistanCulture, e mostra muitas mulheres a partilhar fotos com tradicionais vestidos afegãos coloridos, com bordados feitos à mão, e pequenos espelhos colocados em redor do peito. Os trajes típicos também incluíam saias longas e plissadas, para girar durante o "Attan", dança nacional do Afeganistão, e as mulheres usavam chapéus bordados, ou capacetes, dependendo da região do Afeganistão de onde eram naturais.

O movimento foi iniciado por Bahar Jalali, ex-professora de história da Universidade Americana no Afeganistão, que postou imagens suas no Tweeter envergando vestes tradicionais coloridas, exemplo que foi seguido por várias outras mulheres.

Bahar Jalali disse à BBC que lançou a campanha envergando um traje tradicional verde, e pedindo a outras mulheres que também partilhassem fotos idênticas, com o objetivo de "mostrar a verdadeira face do Afeganistão" pois "uma das minhas maiores preocupações é a identidade e soberania do Afeganistão, que está sob ataque".

Em contraste, uma série de mulheres cobertas de abayas pretas reuniram-se em Cabul no fim de semana num comício pró-talibã, apoiando a versão estrita da lei islâmica que obriga ao vestuário negro ocultando todo o corpo e rosto.