Incêndio na Andaluzia descontrolado há cinco dias pode ficar dominado nas próximas horas: "começamos a ver luz ao fundo do túnel"

O incêndio de grandes dimensões que deflagrou na quarta-feira passada no sul de Espanha, na Sierra Bermeja, na região da Andaluzia, pode vir a ficar controlado nas próximas horas devido à ocorrência de chuva fraca, segundo avança o "El País". "Começamos a ver a luz no fim do túnel", adiantaram ao jornal autoridades responsáveis pelo processo de extinção do fogo.

O incêndio na Sierra Bermeja está descontrolado desde há cinco dias, já consumiu quase 7.780 hectares e causou a morte de um bombeiro. Por precaução, foram desalojadas mais de três mil pessoas em zonas consideradas de risco para estabelecimentos hoteleiros na região, o que abrangeu os municípios de Jubrique, Genalguacil, Purreja, Faraján, Alpandeire e Júzcar.

Pela sua ferocidade, o fogo na Andaluzia é considerado um incêndio especial e de "sexta geração", associado ao abandono das áreas rurais e destruindo áreas de valor ambiental incalculável.

"Estamos a falar de um incêndio de uma força e intensidade invulgares em comparação com os incêndios que estamos habituados a ver", referiu o responsável pelos serviços de luta contra os incêndios, Alejandro Garcia, numa conferência de imprensa que decorreu no domingo.

Os chamados "incêndios de sexta geração", agravados pelo abandono progressivo de terras em meio rural, têm sido falados nos meios espanhóis a propósito do fogo que deflagra na Andaluzia. Segundo o "El País", estes super-incêndios são capazes de alterar as condições meteorológicas e criar uma dinâmica interna própria que ultrapassa a capacidade de extinção por meios humanos.

"Estes fogos têm que ser controlados antes que ocorram", sublinha Juanjo Carmona, técnico do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), citado pelo diário espanhol. "Medidas tradicionais, como mais meios, não valem a pena: no final das contas, as mudanças climáticas estão a complicar tudo e com um novo cenário não dá para ter as mesmas soluções de sempre", frisa.

Incêndios raros, de grande ferocidade, como já ocorreram em Portugal ou na Grécia

O especialista lembra ainda que este tipo de incêndios de nova geração já ocorreram na Califórnia, em Portugal ou na Grécia, e e representam uma ameaça para Espanha à semelhança de uma "bomba-relógio".

Mais de 1000 bombeiros de todo o país e 51 meios aéreos foram mobilizados para este que foi considerado um "incêndio sem precedentes" e um dos piores jamais registados em Espanha, segundo o "La Vanguardia".

O perímetro do fogo na Andaluzia atingiu 90 quilómetros, funcionando como "uma entidade própria que o faz retroalimentar-se, gerando colunas de fumo que, à medida que as temperaturas caem, espalham matéria incandescente e podem gerar novas fontes, tornando seu controle ainda mais difícil", descreve o jornal.