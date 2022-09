Terrorismo. Irmãos prenderam vítima iraquiana condenada à morte por apedrejamento

As informações sobre as ligações de Ammar e Yasir Ameen ao terrorismo no Iraque — transmitidas à PJ e ao MP via UNITAD (a equipa de investigação da ONU para os crimes do Daesh no Iraque) na sequência de uma carta rogatória enviada por Portugal para aquele país — são provenientes de alegadas vítimas dos irmãos Ameen e de vídeos e fotografias partilhados nas redes sociais por grupos anti-Daesh.

Uma dessas vítimas revelou às autoridades antiterrorismo de Mossul, a terceira maior cidade do Iraque, que em 2015, quando a cidade estava ocupada pelo Daesh, foi condenada à lapidação [apedrejamento até morte] por um tribunal religioso, porque teria na sua posse fotografias que atentavam ao pudor. A ordem de detenção foi executada por Ammar e Yasir, juntamente com Fouad, um outro irmão, que os terá radicalizado.