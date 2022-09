António Vitorino: “É hipócrita dizer aos afegãos ‘venham para cá que nós cuidamos’”

Todos os dias, António Vitorino recebe a atualização da ajuda humanitária no Afeganistão. Todos os dias o relatório muda, e não é para melhor. Tem de negociar com os talibãs para que a organização que dirige possa manter o apoio no terreno. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) ficou quando quase todos partiram. Não há violência, mas há intimidação. Há províncias onde as funcionárias estão proibidas de trabalhar, noutras só o fazem com limitações. Falta luz, água, comida. Para o diretor-geral, ainda é cedo para prever uma nova vaga de refugiados, mas, se acontecer, espera que a UE tenha aprendido com os erros do acolhimento aos sírios.

De política nacional não fala. Ergue um muro, alto como os que se multiplicam para conter a imigração. Nem confirma se viu, à distância, o congresso do PS. Já nem nos ouve quando se pronuncia a palavra sucessão. Mas fala, sem dar nomes, do extremismo que se aproveita das migrações para subir nas sondagens. E de Odemira, uma mancha no bom currículo de um Portugal que está sempre pronto a acolher quem foge da própria morte.