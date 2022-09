Ivo Rosa travou escutas a iraquianos do Daesh

O juiz de instrução Ivo Rosa quis travar as escutas que estavam a ser realizadas aos dois irmãos iraquianos Yasir e Ammar Ameen, de 32 e 34 anos, respetivamente, detidos na última semana pela PJ por suspeitas de crimes de terrorismo cometidos no Iraque em nome do Daesh. Os dois homens estavam a ser alvo de interceções telefónicas pouco tempo depois de começarem a ser investigados, no verão de 2017, pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Criminal (DCIAP) e pelos inspetores da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.

As autoridades temiam que os dois irmãos continuassem as atividades terroristas em Lisboa e acionassem contactos com células terroristas noutros pontos da Europa.