Terrorismo. Funcionária do SEF encontrou-se com um dos irmãos iraquianos em Lisboa e foi vigiada pela PJ e constituída arguida no caso

No dia 5 de março deste ano, Catarina C., uma funcionária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), encontrou-se no Jardim Constantino, em Lisboa, com Ammar Ameen, detido na última semana pela unidade de contra-terrorismo da Polícia Judiciária por suspeitas de ter integrado uma unidade de segurança do Daesh em Mossul, no Iraque entre 2014 e 2016.

