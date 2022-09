SNS não cobra às seguradoras todas as despesas devidas por acidentes. Problema foi detetado há sete anos

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) não cobra algumas despesas que deveriam ser cobertas por seguradoras. A situação foi detectada em 2014 e, apesar de no ano seguinte ter sido publicada uma portaria em Diário da República e, já em 2019, introduzida uma alteração no sistema de prescrições médicas, o problema mantém-se. Segundo o jornal “Público”, o Estado não sabe quanto tem a receber.

As alterações no sistema tinham como objetivo corrigir a falha que pode representar perdas anuais de milhões de euros para o SNS a favor das seguradoras. O problema só acontece em determinadas situações: quando, devido a acidentes da responsabilidade de terceiros, o utente é atendido em regime de ambulatório numa unidade do SNS e lhe são receitados medicamentos para adquirir numa farmácia.

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) sublinha a alteração já feita no sistema. É atribuído “ao médico a possibilidade de selecionar como Entidade Financeira Responsável a opção “SNS-Acidente”, sempre que sejam identificadas situações de prestação de cuidados decorrentes de acidentes de viação, de trabalho ou pessoais” em que haja uma terceira entidade responsável.

A Ordem dos Médicos refere que transmite “sempre” aos profissionais as alterações no sistema de Prescrição Eletrónica Médica, mas refere que não é uma responsabilidade que deva recair sobre os médicos. “É nosso entendimento que a faturação dos atos é uma tarefa da esfera administrativa e que se pretende o mais automatizada possível, devendo os médicos estar concentrados na qualidade dos atos clínicos e na relação com os doentes”.