Luís Ferreira é o novo reitor da Universidade de Lisboa

Luís Ferreira foi esta segunda-feira eleito como novo reitor da Universidade de Lisboa (UL), com 21 votos favoráveis e 11 nulos, substituindo assim António Cruz Serra, que ocupou o cargo entre 2013 e 2021, disse à agência Lusa fonte universitária.

Licenciado em Medicina Veterinária, Luís Manuel dos Anjos Ferreira é Professor Catedrático da Faculdade de Medicina Veterinária desde 2000, sendo vice-reitor da UL desde 2015.

De acordo com o 'site' oficial na Internet da UL, o reitor recém-eleito havia sido também vice-reitor (2007-2011) e pró-reitor (1999-2001) na Universidade Técnica de Lisboa.

Luís Ferreira concorreu ao cargo de reitor da Universidade Lisboa com António Manuel Pedro Afonso, Professor Catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), que teve zero votos.