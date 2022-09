Guardas que traficam na prisão que guardam

Cide Grazina foi um dos 116 guardas prisionais admitidos no concurso público aberto em 2000. Tinha então 23 anos e conseguira a proeza de entrar para o corpo apesar de uma condenação com pena suspensa por tráfico de droga. “A pena não tinha transitado em julgado e por isso não constava do registo criminal”, explica uma fonte judicial. “Tinha o cadastro limpo quando foi admitido”, confirma uma fonte dos Serviços Prisionais.

Após 19 anos, em 2019, Cide Grazina acabaria detido com mais três colegas sob suspeita de corrupção e tráfico de droga dentro dos muros da cadeia de Paços de Ferreira. Não vai a julgamento no próximo dia 6 de setembro no Tribunal de Penafiel porque morreu há um ano em circunstâncias misteriosas junto a uma quinta abandonada em Paredes. Os outros três guardas prisionais, incluindo um chefe, estão acusados de vários crimes de corrupção e tráfico de droga, e vão ter de enfrentar a justiça dos homens num caso com um nome autoexplicativo.