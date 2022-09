E tudo a pandemia mudou...

Até março de 2020, Isabel Lourenço estava certa de que tinha encontrado o amor da sua vida, o homem com quem queria dividir os dias para sempre. De tal forma, que esta gestora comercial, de 32 anos, andava a visitar quintas para a festa de casamento, apontada para início de 2021. Já tinha comprado o vestido de noiva. “No verão de 2019 entrei numa loja, com uma amiga, só para ver vestidos e saí de lá com um vestido boho com um véu gigante com mais de dois metros e uma cauda igualmente gigantesca.” Isabel garante que o casamento não era um sonho seu e que a ideia veio do parceiro, com quem vivia há cinco anos. “Ele pediu-me em casamento no cimo do London Eye [roda gigante de 135 metros de altura], em Londres. ‘Queres casar comigo?’, perguntou-me lá do alto. Mas tinha comido qualquer coisa que me fez mal e uma hora depois estava a vomitar. Diria que foi presságio”, ironiza.

Entretanto, a pandemia e o confinamento fechou-os em casa, em teletrabalho. Passaram a conviver dia e noite, sob angústia e stresse. E o fulgor da relação foi esmorecendo. Inicialmente parecia tudo bem. “A única coisa que me desagradava era uma certa invasão de privacidade dos pais dele. A casa era deles, tinham as chaves e apareciam sem avisar. Mas nós, enquanto casal, dávamo-nos bem.”