Covid-19. Portugal atinge os 85% da população com pelo menos uma dose da vacina

Tal como era esperado para esta semana, Portugal atingiu os 85% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. A informação foi avançada pela SIC, este domingo, e também Luís Marques Mendes, comentador da estação televisiva, referiu o “dia histórico” e o sucesso do processo de vacinação.

A meta foi alcançada em “oito meses e uma semana” e a expectativa é de que a meta de ter 85% da população com a vacinação completa seja alcançada “dentro de duas ou três semanas”, ou seja, ainda antes do fim do mês de setembro.

É essa meta que irá determinar o avanço para a última etapa de levantamento de medidas, na qual acabam os limites de lotação nos estabelecimentos, nos espetáculos culturais, em eventos como casamentos e batizados, além de deixarem de existir limites de pessoas por grupo, quer no interior, que no exterior dos restaurantes, cafés e pastelarias. O Governo determinou também que nesta altura os bares e discotecas reabram atividade habitual mediante apresentação de certificado digital ou teste negativo.

Esta última fase de desconfinamento era apontada para outubro e poderá ser antecipada, uma vez que a meta de vacinação é alcançada ligeiramente antes. No comentário deste domingo na SIC, Marques Mendes indica ainda que o país “poderá eventalmente chegar aos 86% ou 87% através da vacinação de imigrantes irregulares, que ainda estão a ser vacinados”.

Portugal é, neste momento, o 2.º país do mundo com maior taxa de vacinação com a primeira dose, apenas atrás dos Emirados Árabes Unidos.

O que vem a seguir?

A pandemia “ainda não acabou”, e nem todos os países do mundo têm a taxa de vacinação de Portugal, portanto ainda é preciso alguma cautela, referiu Marques Mendes.

Mas há aspetos positivos e primeiro é o número de óbitos - apesar de a vacinação não eliminar por completo a mortalidade, consegue reduzir muito os óbitos. Além disso, diz o comentador, a vacinação também reduz significativamente a doença grave e com um número “irrisório” de vacinados infetados.