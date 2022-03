SNS. Receita das taxas moderadoras desceu para quase metade em 2020

A receita com taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi, em 2020, de 99,6 milhões de euros, praticamente metade do ano anterior. Segundo o jornal “Público”, o montante ficou ao nível do valor arrecadado há mais de uma década, em 2011, antes de o Governo PSD e CDS-PP, no tempo da troika, ter duplicado o valor destes pagamentos.

O valor de 2020 resulta da política de eliminação progressiva do pagamento de taxas moderadoras, que avançou em 2020, com a dispensa da cobrança, em abril, nas consultas dos centros de saúde. Já em setembro, também passou a ser dispensado o pagamento nos exames, análises e outros meios complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos pelos médicos de família, desde que feitos no sector público.

Em 2019, a receita com taxas moderadoras tinha ascendido a 178 milhões de euros. Em 2021, a receita com estas taxas deverá ser menor, uma vez que, desde o início do ano, deixaram de ser cobradas também nos exames e meios complementares de diagnóstico prescritos nos centros de saúde e independentemente do local em que forem realizados, incluindo os sectores privado e social.