“Seria preferível taxar estes lucros estratosféricos e canalizá-los para investigação”. Parte II - A crítica ao turismo espacial

Assim que voltou à Terra, depois da ida ao espaço, Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, podia ter dito várias coisas, mas acabou por escolher as frases que viriam a tornar-se mais polémicas. “Queria agradecer a todos os trabalhadores da Amazon e a todos os clientes da Amazon, foram vocês que pagaram por tudo isto. A sério, a cada trabalhador e cliente da Amazon, agradeço-vos do fundo do meu coração”. A resposta não se fez tardar, e não foi bonita, como seria de esperar. “Parece que foi um grande momento para o Jeff [Bezos]. Nós não ganhámos nada com isso. Acho que [o Jeff Bezos] fez esses comentários porque tem consciência pesada, ele sabe que é errado fazer dinheiro tratando os trabalhadores como escravos”, afirmou um dos trabalhadores da empresa norte-americana de comércio eletrónico ao “Business Insider”. É caso para dizer, como já antes dissemos: estes milionários nem deles próprios são amigos.

