Lancha da GNR encalhada na praia de Carcavelos, em Cascais

A lancha de patrulhamento costeiro da GNR, “Bojador”, encalhou esta quarta-feira, pelas 14h30, junto à praia de Carcavelos, em Cascais. De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado poucos minutos depois das 15h10. Para já, as causas do incidente são desconhecidas e a GNR já assegurou que vai abrir um inquérito para apurar o que aconteceu.

“Na sequência de uma ação de patrulha, encalhou na zona da praia de Carcavelos sendo nesta fase prematuro avançar com as causas da ocorrência. Para esse efeito será instaurado o necessário inquérito para apuramento das causas e circunstâncias da situação em apreço”, pode ler-se na nota enviada às redações.

A GNR informa ainda que se encontra a diligenciar com as autoridades competentes as manobras para "garantir a retirada em segurança da embarcação", aguardando a hora da preia-mar.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 17h25 estavam mobilizados nesta operação seis operacionais e quatro viaturas.

A “Bojador” fez a viagem inaugural em maio deste ano entre Alcântara e Oeiras. Serviu para reforçar os meios da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana e foi adquirida no âmbito do Fundo para a Segurança Interna. Tem como missão principal reforçar a capacidade de deteção e vigilância e custou 8,5 milhões de euros.

“Esta lancha de patrulhamento costeiro permite estar mais tempo em mar, mais tempo a cumprir as atribuições e competências da UCC da GNR a nível da vigilância, interceção e controlo de embarcações, quer de outros tipos de fenómenos de criminalidade transnacional que possam ameaçar a fronteira marítima”, explicava à Lusa, em maio, João Nascimento, o comandante da Unidade de Controlo Costeiro, precisando que “é maioritariamente dedicada ao patrulhamento e fiscalização” da área territorial da GNR em Portugal Continental, mas, “se existir necessidade em deslocar um meio adicional para as regiões autónomas”, a embarcação é extensível aos Açores e à Madeira.