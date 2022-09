Estas viagens “resultaram de um desenvolvimento tecnológico brutal”. Parte I - A defesa do turismo espacial

Comparar algo com base no tamanho nunca é bom sinal. Fica-se logo desconfiado, ainda mais se estivermos a falar de uma nave espacial e, pior do que isso, das janelas dessa nave espacial. Mas foi isso que Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, empresa de exploração espacial, fez dias antes de o seu rival Richard Branson, dono da Virgin Galactic, ter ido fazer uma visita de médico ao espaço. Numa publicação no Twitter, gabou-se de o seu New Shepard ter as maiores janelas, como quem avalia o pé-direito de uma casa, como se isso fosse o mais importante. É caso para dizer, como havia quem dissesse, embora noutro contexto, do alto da sua sabedoria de pessoa crescida: estes milionários nem deles próprios são amigos. Por estas e outras razões, não é de estranhar que estes milionários que foram recentemente ao espaço tenham sido criticados e vilipendiados. Egoístas, egocêntricos, vaidosos, chamaram-lhes de tudo. Mas isso é ver apenas uma parte da história.

