Taxis e veículos das plataformas de transporte. A que ritmo anda a recuperação do sector

A nova fase de desconfinamento afastou uma restrição pesada para o sector dos táxis e dos veículos das plataformas de transporte - deixaram de estar sujeitos a limites de lotação – mas os diferentes operadores têm perspetivas diferentes sobre quanto tempo demorará recuperar do impacto da pandemia. “A mobilidade tem uma grande correlação com o dinamismo económico do país e, infelizmente, ainda estamos a atravessar uma crise pronunciada”, disse ao Expresso fonte oficial da Uber. A recuperação já se nota, disse a mesma fonte, mas “existem ainda sectores inteiros que continuam com restrições como os bares e discotecas ou os eventos”, além de “muitos dos que já não têm restrições tão severas” continuarem “ainda assim limitados na sua actividade”.

O presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) está particularmente pessimista: “Notou-se alguma recuperação no mês passado e já durante agosto, mas pouco. E não acredito que vá melhorar muito mais”.

Florêncio de Almeida fala em períodos de quebra que andaram pelos “70 ou 80%” e lamenta a falta de apoio ao sector. Em relação a Lisboa, que diz ser a região mais afetada, adianta que centenas de licenças de atividade foram suspensas, sem que a Câmara da capital tenha dado “um cêntimo para ajudar as empresas de taxis”, ao contrário do que aconteceu com “os restaurantes e empresas de outras atividades”.

Contrariar “espiral negativa”

Sem passageiros para transportar, a Bolt recorda que “em abril e maio do ano passado” a empresa chegou a assistir “a uma queda ao nível do negócio a rondar os 90%, tendo impactos muito negativos”. O caminho exigiu remar contra a maré. “As crises trazem espaço a novas oportunidades de negócio”, sublinha David Ferreira da Silva, responsável da Bolt em Portugal, para explicar que nos meses seguintes o foco foi trabalhar para “criar soluções que permitissem contrariar esta espiral negativa e continuar a criar oportunidades para gerar lucros”, para a Bolt, e “para todos os parceiros que trabalham connosco diariamente”.

O esforço de adaptação exigiu, por um lado, responder à necessidade de “segurança acrescida nas deslocações”, diz David Ferreira da Silva, e, por outro, abriu a porta à “introdução de novas áreas de negócio no país, com enfoque na entrega em casa, tais como a Bolt Food” – serviço cuja procura tem sido “exponencial”. O serviço de trotinetes e bicicletas foi também reforçado.

Feito o balanço, e também pelo facto de “as pessoas procurarem evitar os transportes coletivos”. a Bolt considera que “após os primeiros meses de adaptação ao contexto pandémico”, a recuperação aconteceu “rapidamente”: “Neste momento, estamos já com a operação a decorrer a níveis acima do que estava a acontecer no início desse período”, conclui Ferreira da Silva.

“Sentimos que muitos portugueses estão a olhar para o TVDE [transporte em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica] como uma alternativa segura para se deslocarem e uma alternativa ao transporte individual”, concorda o representante da Uber ouvido pelo Expresso. No caso desta empresa, a aposta foi também lançar novos serviços “para dar resposta às novas necessidades das cidades”, tendo sido aceleradas “mudanças estruturais que já estavam em curso”.

Foi durante a pandemia que surgiu o Uber Connect, solução de entrega que permite aos utilizadores enviar ou receber itens e encomendas através de um serviço de entrega, “seguro, sem contato e à distância de um toque na aplicação da Uber”, tal como foi durante a pandemia que foi anunciada “a expansão do Uber Green ao resto do país”. Ou seja, “limitamos a aceitação de novos veículos na aplicação a apenas veículos elétricos, e comprometemo-nos publicamente a ter pelo menos 50% dos quilómetros percorridos na nossa plataforma em veículos com zero emissões”.

Taxis, um sector com “muitas limitações”

E no caso dos táxis? Florêncio de Almeida, da Antral, não vê como teria sido possível a adptação a novos serviços. “Estamos muito limitados”, lamenta, lembrando que nem sequer “podemos fazer entregas de encomendas sem serem acompanhadas pelo cliente”.

Para o responsável, em muitos casos a solução para os taxistas foi passarem a trabalhar sozinhos, um só motorista, prolongando o horário de atividade, “o que não devia acontecer”. Outras saída para dar a volta ao negócio não são viáveis. “Há cerca de dez anos até o transporte de doentes não urgentes passou para os bombeiros...”, recorda, para dizer que o “único balão de oxigénio” para os taxistas foi o facto de algumas autarquias os terem contratado para o transporte de pessoas para a vacinação.

Em matéria de lições aprendidas pós-pandemia, a palavra final é de elogio e parte de David Ferreira da Silva, da Bolt: “Portugal revelou ser, uma vez mais, um país com um enorme potencial e uma capacidade extraordinária de reagir perante as dificuldades”.