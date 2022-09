SNS. Número de utentes dispensados de pagar taxas moderadoras cresce em relação a 2020: são quase 4,4 milhões

Em junho de 2021, 4.378.991 utentes tinham inscrição ativa nos Cuidados de Saúde Primários e cumpriam com, pelo menos, um critério que garante a isenção de taxas moderadoras no acesso à prestação de assistência no Serviço Nacional de Saúde (SNS) - mais 137 mil beneficiários do que em 2020. Segundo os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), consultados pelo “Jornal de Notícias”, há mais de dois milhões de isentos por insuficiência económica.

No final de 2020, existiam menos 226.363 beneficiários do que em 2019. “A redução do número de isentos (no ano passado) poderá ser explicada pelo facto de os utentes não pedirem ou renovarem a sua isenção”, diz fonte da ACSS. Para além disso, a pandemia “levou os utentes a uma menor procura dos serviços de saúde".

A ACSS realça que, apesar de haver oscilações no número de isentos, o Governo dá “continuidade à política de redução do pagamento de taxas moderadoras”. Há um ano, foram dispensadas as taxas em consultas e meios complementares nos Cuidados de Saúde Primários e, em janeiro, a medida alargou-se aos exames prescritos nos centros de saúde.