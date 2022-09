Plataforma para os Estudantes Sírios vai acolher jovens afegãs. Jorge Sampaio diz que “solidariedade não é facultativa”

O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, anunciou, num artigo de opinião para o jornal “Público”, que a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, a qual preside, está a preparar “um programa de emergência de bolsas de estudo e de oportunidades académicas para jovens afegãs”. Jorge Sampaio apela aos parceiros da Plataforma para que “colaborem sempre mais”.

“A experiência que reunimos nos últimos sete anos com a integração de estudantes sírios tem mostrado o quanto esta tem sido duplamente benéfica, não só para os estudantes, que assim encontram um horizonte de futuro para as suas vidas, como para as comunidades de acolhimento que desta forma se renovam, dinamizam e reforçam o seu potencial criativo, produtivo e de inovação. E mesmo que assim não fosse, nunca seria demais recordar que a solidariedade não é facultativa, mas um dever que resulta do artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, escreve o antigo presidente.

Jorge Sampaio realça que importa intervir sempre no completo respeito pelos princípios da humanidade, neutralidade, independência e imparcialidade, subjacentes à atuação humanitária, seja em que domínio, setor ou local se trate.

"A crise síria no Iémen, no Haiti, no Tigray, no Sudão, no Sudão do Sul, na Somália, em Cabo Delgado ou a atual situação no Afeganistão, para citar apenas alguns exemplos, atingem homens, mulheres, jovens e crianças com a mesma gravidade, igual força e idêntica desesperança", salienta. “A Plataforma foi alargando o seu âmbito de atuação para além da crise síria, e hoje trabalha na criação de um Mecanismo de Resposta Rápida para o Ensino Superior nas Emergências".