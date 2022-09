Seis crianças com Atrofia Muscular Espinal Tipo 1 vão tomar o “remédio da Matilde”

Seis crianças, entre os três e seis anos de idade, diagnosticadas com Atrofia Muscular Espinal Tipo 1, vão receber o Zolgensma, mais conhecido como o “remédio da Matilde”. Segundo o “Jornal de Notícias”, este fármaco é o mais caro do mundo e é apontado como esperança para as crianças com esta doença. O medicamento é usado há dois anos em bebés portugueses e o Infarmed e a farmacêutica Novartis estão agora a negociar o preço do fornecimento.

“O preço deste medicamento está a ser negociado”, diz fonte da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), ao mesmo jornal. Cada medicamento, de toma única, tem o custo aproximado de 700 mil euros.

O estado português desembolsou 4,1 milhões de euros em tratamentos com o fármaco. O Zolgensma foi usado pela primeira vez, em 2019, pela bebé Matilde Sande. Há dois anos, os pais organizaram uma campanha de angariação de fundos para a compra do medicamento - na altura rondava os dois milhões de euros.