União Europeia vai partilhar uma lista única de todos os acidentes de viação

As companhias de seguro europeias vão passar a partilhar uma lista única dos sinistros automóveis reportados pelos condutores. Segundo o “Jornal de Notícias”, cada seguradora terá acesso aos acidentes que cada condutor reportou, mesmo que o sinistro tenha acontecido noutro país.

A lista única será feita através de um formulário semelhante em todos os países, confirmou a eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, vice-presidente da Comissão do Mercado Interno e dos Direitos dos Consumidores. Com estas alterações, as seguradoras passarão a poder ter em conta os acidentes reportados em qualquer país da União Europeia, sem limite de tempo.

Os estados-membros terão dois anos para transpor a medida para o Direito nacional. A proposta foi feita pela comissão europeia e já foi acordada entre o Parlamento Europeu e o Conselho. Será ainda proibido cobrar a um condutor estrangeiro um prémio superior ao cobrado a um nacional.