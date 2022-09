Só 21% dos alunos com média negativa no 12.º ano têm apoio ao estudo

Os alunos que menos recorreram ao apoio ao estudo - dentro ou fora da escola - no ano letivo de 2018/19 foram os alunos com média negativa. Segundo um relatório da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação (DGEEC), consultado pelo jornal “Público”, o oposto acontece nos melhores alunos: 47% dos alunos de escolas públicas e privadas que chegaram ao 12.º ano com notas entre 18 e os 20 valores usufruíram desse apoio.

A maioria (78%) frequentava explicações fora da escola e as disciplinas de Português e Matemática são as que mais procura tinham no apoio ao estudo. As motivações dos estudantes com apoio variam: 34% referiram a necessidade de melhorar notas muito baixas e 27% a preparação para os exames, ao mesmo tempo que a melhoria de boas notas e a ajuda na organização ao estudo foram apontadas por 23% e 16% dos alunos, respetivamente.