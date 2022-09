Emigrante português que matou a mulher e o filho na Suíça condenado a prisão perpétua

O Tribunal de Renens, na Suíça, condenou hoje o emigrante português de 53 anos, que matou a mulher e o filho a tiro, em Payerne, à pena de prisão perpétua.

O português natural de Santa Maria da Feira, acusado de ter alvejado a sua mulher e o seu filho mais velho, a 25 de abril de 2018, após uma violenta discussão no domicílio da vítima, foi condenado a prisão perpétua e a pagar uma indemnização de cerca de 60 mil francos suíços por danos morais à família da vítima.

O Tribunal de Medidas Coercivas e Execução de Sentenças de Renens determinou ainda a expulsão da Suíça do arguido por 15 anos, prevista no Código Penal.

Para o Ministério Público, o português natural de Santa Maria da Feira era um marido ciumento, possessivo e egoísta que, depois de ter sido abandonado pela mulher, planeou os homicídios.

"Trata-se de um crime planeado", concluiu o Ministério Público, afirmando que a arma do crime se encontrava dentro do seu veículo, devidamente carregada e com munições suplementares, na tarde em que o homicida se deslocou ao apartamento da sua mulher.