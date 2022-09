Cerca de 300 pessoas em situação de sem-abrigo estão alojadas em habitação partilhada

Cerca de 300 pessoas em situação sem-abrigo estão alojadas em casas ou apartamentos partilhados. Segundo o “Jornal de Notícias”, o objetivo é a sua reintegração profissional e social. A medida é abrangida pela Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSA).

Os primeiros protocolos de instituições pertencentes aos Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) foram celebrados em novembro de 2020. O programa de habitação, lançado pelo governo, engloba 22 concelhos. Os protocolos financiam equipas técnicas que, após o alojamento da pessoa, ficam encarregados do seu acompanhamento.

Até 10 de setembro estão abertas as candidaturas que permitam ainda a criação de habitação para pessoas sem-abrigo LGBT - há 600 vagas. As pessoas podem ser alojadas através do modelo housing first (casas) ou apartamentos partilhados. A meta é ter 1100 sem-abrigo alojados até ao final do ano.