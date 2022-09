Covid-19. 9 mortes e 2.112 novos infetados em Portugal nas últimas 24 horas. Número de casos ativos volta a aumentar

O boletim da Direção-geral de Saúde deste domingo sinaliza 2.112 novos casos de covid-19 em território nacional nas últimas 24 horas. Contam-se ainda nove óbitos, mais um do que ontem, e mais 1.226 recuperados. Desde que foi identificado o primeiro caso de contágio em território nacional, mais de 1.019 mil pessoas já estiveram infetadas com a doença e 953.316 recuperaram.

Os dados divulgados este domingo invertem a tendência de descida sinalizada ontem em quase todos os indicadores. No balanço global da pandemia, nas últimas 24 horas os óbitos voltaram a subir. Nove pessoas perderam a batalha para a Covid-19, mais uma do que no sábado. Os internamentos também se agravaram, tanto em enfermaria (+27), como em unidades de cuidados intensivos (+7). São atualmente 708 os internados em enfermaria e 152 em UCI. Números que inveterem pela primeira vez em cindo dias consecutivos a tendência de descida nos internamentos que o país vinha consolidando.

O que também sofreu uma inversão neste domingo foi o número de casos ativos que ontem tinha diminuído em 328. Há atualmente 45.465 casos ativos em território nacional, traduzindo um aumento de 877 face às 24 horas anteriores. O balanço da DGS contabiliza 50.355 contactos em vigilância, o que significa que há menos 283 pessoas sob o radar dos serviços de saúde pública face ao dia de ontem. Mais 1.226 pessoas entraram também na lista dos recuperados desde ontem.

Do total de 2.112 novos casos, 802 foram reportados na região norte, 657 em Lisboa e Vale do Tejo, 309 na região centro, 198 no Algarve e 62 no Alentejo. A estes números há ainda que somar 58 infeções registadas na Madeira e 26 nos Açores. No que respeita aos óbitos, cinco das nove mortes contabilizadas nas últimas 24 horas ocorreram na região da grande Lisboa, dois na região Norte, uma no grande Porto e outra a Sul, no Algarve. Desde o início da pandemia, o país tem a lamentar 17.629 mortes por Covid-19.

O R(t), o índice de transmissibilidade, mantém-se em 0,98 na globalidade do território nacional e no Continente. A incidência de covid-19 por 100 mil habitantes mantém-se também em 312,3 casos em Portugal e 316,6 no Continente.