Voltaram os incêndios: “Tinha mangas, alfarroba, laranjeiras... Agora veja isto”

As laranjas. Só em laranjeiras arderam-me 10 hectares. Venham, eu mostro-vos”. José Lapa, 64 anos, conduz-nos pelo terreno que é da família “há uns 200 anos”, em Corte António Martins, no extremo noroeste do município de Vila Real de Santo António. As chamas chegaram à propriedade ao fim da tarde de segunda-feira, poucas horas depois do reacendimento do incêndio que começara, cerca da 1h da manhã desse dia, no concelho vizinho de Castro Marim — e tinha sido entretanto dado como dominado pelas 10h30.

“Eu comecei a ver a nuvem de fumo deviam ser umas 14h. Pelas 19h estavam aqui à porta. Saí de casa e tentei parar um dos carros de bombeiros que estavam a passar. O primeiro que chamei nem travou. Tentei colocar-me à frente do segundo e quase me atropelou. O terceiro parou porque eu meti-lhe o meu carro à frente”, conta.