Vagas para o ensino superior vão ser reforçadas. Comissão nacional de acesso reúne-se na terça-feira

Mais de 63 mil estudantes candidataram-se à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. O número representa um recorde em mais de duas décadas e supera em mais de dez mil o número de vagas anunciadas para este ano. O ministro do Ensino Superior garante estar a trabalhar para que "ninguém fique de fora" e, em entrevista este sábado à SIC Notícias admitiu replicar o modelo de reforço de vagas do ano passado já na primeira fase do concurso.

Em causa estão, pelo menos, cinco mil vagas que terão ficado por preencher e que podem ser transferidas para a atual fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior para reforçar o número de vagas disponíveis, admitiu Manuel Heitor. O ministro recorda que no ano passado "este processo já foi feito, transferindo vagas não preenchidas dos concursos especiais e vagas reservadas para estudantes estrangeiros para o concurso nacional de acesso".

O ministro refere que tem acompanhado o processo com as várias entidades competentes. "Já reuni com o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e também com o comité de reitores e tenho seguido este processo com o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e com muitos dirigentes do ensino superior para que haja uma resposta pública responsável aquilo que é este aumento de procura".

À SIC Notícias sinalizou ainda que já solicitou uma reunião à Comissão Nacional de Acesso para analisar os moldes dessa transferência de vagas. A comissão tem reunião para a próxima terça-feira, 24 de agosto. Depois disso, refere o ministro, "o Conselho de Ministros decidirá sobre a possibilidade de transferir vagas e será aberto um processo, através da Direção-geral do Ensino Superior, para todas as instituições que consoante a sua capacidade, espectro e âmbito de procura possam aumentar vagas já nesta primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior".