45 mil pessoas vacinadas no primeiro fim-de-semana reservado aos mais jovens

Até às 11h45 da manhã deste sábado tinham sido já vacinadas contra a Covid-19 cerca de 45 mil pessoas, a grande maioria entre os 12 e 15 anos. O anúncio foi feito pelo coordenador da task force, Gouveia e Melo, durante uma visita a um centro de vacinação em Alcabideche, no concelho de Cascais. Decorre entre hoje a amanhã o primeiro de dois fim-de-semana reservados à vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos. Esperam-se 110 mil pessoas nos vários centros de vacinação do país.

O número agendamentos previstos para os dias 21 e 22 de agosto corresponde a um quarto do universo de jovens no país com idades entre os 12 e os 15 anos. Mas este grupo não será o único a ser vacinado nestes dias. A task force decidiu manter o regime "casa aberta" para maiores de 16 anos, que poderão dirigir-se aos centros de vacinação mesmo sem marcação prévia, mas em horários limitados, bastando para isso uma senha digital obtida através do portal do Ministério da Saúde.

Na manhã deste sábado tinham já sido administradas cerca de 45 mil vacinas. Destacando a "lição de civismo" dos mais jovens, Gouveia e Melo estima que falte administrar cerca de um milhão de primeiras doses da vacina contra a Covid numa altura em que mais de 70% da população do país já se encontra totalmente vacinada.