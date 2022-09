Desconfinamento desigual no turismo: "grande impacto" nos casamentos, nos hotéis "nada mudou", para os restaurantes "não é suficiente"

No turismo estão a registar-se reações desiguais às medidas de desconfinamento anunciadas esta sexta-feira pelo Governo. Se, para o sector dos eventos, é esperado um "grande impacto" a partir de setembro e outubro com o alargamento da capacidade agora permitida, nos hotéis o efeito é considerado nulo porque nada se alterou. Para os restaurantes, as medidas "não são suficientes".

