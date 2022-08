Um retrato de Hitler, medalhas nazis, máscaras de gás: como uma simples limpeza doméstica proporciona uma enorme surpresa

Um retrato de Hitler, medalhas nazis, máscaras de gás, um revólver, umas soqueiras, numerosos documentos. Quando Sebastian Yurtseven ajudava a tia a limpar a sua casa em Hagen, no oeste da Alemanha, não esperava deparar com esse tipo de objetos. Mas foi isso que encontrou escondido numa coluna, quando retirava o estuque no exterior de uma parede da casa.

Os objetos, aparentemente, estavam ali há 75 anos. Terão sido lá colocados quando da ocupação americana, em 1945. O prédio era a sede local da Nazionalsozialistische Volkwohlfahrt, um organismo de assistência social nazi, e os documentos ajudam a reconstituir o percurso de figuras desse organismo durante e depois da guerra.

Yurtseven diz que ficou com pele de galinha quando percebeu o que havia descoberto. O diretor do arquivo estadual de Hagen, por sua vez, explica que as doze caixas de documentos e outros materiais retirados do local acrescentam à compreensão do modo como funcionavam os organismos nazis.

Outro arquivista local referiu que quem escondeu os objetos o deve ter feito para ocultar o facto de que era nazi e, assim, escapar à prisão.