Três em cada quatro pessoas consideram que o planeta se aproxima “abruptamente” de pontos sem retorno

“O mundo não está a dormir perante a catástrofe. As pessoas sabem que corremos riscos enormes e querem fazer mais e que os seus Governos façam mais”, resume Owen Gaffney, diretor de comunicação da Global Commons Alliance (uma rede de 70 organizações internacionais, que inclui a Universidade de Estocolmo, criada para defender os recursos globais) e principal coordenador do inquérito “The Global Commons Survey: Attitudes to planetary stewardship and transformation among G20 countries”, realizado pela consultora Ipsos MORI e divulgado esta segunda-feira.

O inquérito, que abrangeu 19.735 pessoas representativas das 19 maiores economias do mundo e da União Europeia, constata que 58% da população destes países está “muito” ou “extremamente” preocupada com o futuro do planeta e 73% admitem que a Terra se aproxima de pontos irreversíveis de forma abrupta devido à atividade humana. Perante este cenário, 83% estão disponíveis para fazer mais para proteger e regenerar os recursos naturais globais comuns, como o ar, a água, os oceanos, as florestas ou o clima, que permitem a estabilidade e resiliência da Terra.

Por seu lado, três em cada quatro concordam que os seus países se devem concentrar mais no bem-estar humano e na proteção ecológica do que na economia. Para 69% dos inquiridos, os benefícios de proteger os recursos globais comuns são maiores do que os custos; e para 59% não há dúvidas de que é necessária uma transição energética nesta década. Mas apenas 8% reconhecem a necessidade de mudanças económicas drásticas até 2030, incluindo alterações na dieta alimentar e nos custos ambientais do consumo de bens e serviços.

Certo é que uma larga maioria (71%) não tem dúvidas de que a recuperação económica pós-pandemia é o momento para começar a construir sociedades mais resilientes. E, apesar da clara consciência da derrapagem para a catástrofe, são mais os que demonstram vontade em proteger a natureza e o clima nas economias emergentes — como a Indonésia, a África do Sul ou a China (acima de 93%) — do aqueles que têm idêntica posição no Japão, Alemanha ou EUA (entre 61% e 74%). E este peso de maior vontade ou consciência entre o chamado Sul e Norte "global”, também se reflete na questão do foco da mudança dever passar da economia para o bem-estar humano e a proteção ecológica. Assim pensam mais de 80% das pessoas na Indonésia ou Turquia, enquanto nos EUA, Grã-Bretanha ou Canadá manifestam-no menos de 70% dos inquiridos.

Estas diferenças de atitude entre as economias emergentes e as mais ricas “surpreenderam” Gaffney, que, em comunicado, admite poder especular que se deve ao facto de “ser muito mais visível e tangível a destruição de recursos comuns em ecossistemas como as florestas da chuva no Brasil ou na Indonésia, enquanto nos países mais ricos, a coberto do comércio, não são tão visíveis esses impactos”. Contudo, ainda há 26% de pessoas nos países do G20 que acham “que os países têm mais com que se preocupar”, do que com a proteção da natureza e do clima no pós-pandemia e esta é uma posição notória para 56% dos indianos.

Apesar da preocupação generalizada com o estado do planeta, apenas um terço dos inquiridos do G20 considera importante passar os valores de proteção dos recursos comuns para as crianças. Entre os 12 principais valores a ensinar aos mais novos (incluindo “tolerância e respeito pelo próximo”, “fé religiosa”, “independência”, "obediência" ou “trabalho árduo”) a proteção dos valores naturais globais fica fora do “top 3” global, chegando apenas a quarto lugar em países como a Argentina, França, Alemanha, Índia, Itália e México.

Para o diretor de comunicação da Global Commons Alliance, “o resultado deste inquérito deveria levar os líderes do G20 a aplicar políticas mais ambiciosas e a agir mais rapidamente para proteger e regenerar os recursos naturais globais”. Já a activista ambiental queniana Elizabeth Wathuti, fundadora da Green Generation Initiative, frisa, na introdução ao relatório, que “a maioria está preocupada com o estado do planeta e quer protegê-lo. E isto deve ser um sinal para os líderes em todo o mundo”.