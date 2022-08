Autárquicas. Quase um terço dos deputados à Assembleia da República são candidatos às eleições

Há 68 deputados que são candidatos à presidência de câmaras municipais, de assembleias municipais e de juntas de freguesia - ou seja, 30% dos 230 totais, quase um terço. Seguindo a análise feita pelo jornal "Público", o Partido Socialista é aquele que tem mais deputados como candidatos. Só no Porto, em Setúbal e em Viseu é que há mais de um deputado a concorrer.

O PS tem 16 candidatos a presidências de câmaras, pelo menos 10 a assembleias municipais e cinco a juntas de freguesia. O PEV e o Chega têm todos os seus deputados como candidatos.

No PSD são oito os parlamentares que tentam a sua sorte com candidaturas à presidência de câmaras municipais. Já o CDS, que concorre coligado ao PSD em quase 150 municípios, apresenta três deputados candidatos.

À esquerda, o BE apresenta sete deputados como cabeças de lista (seis deles à presidência de câmaras municipais). A CDU e o PAN apresentam dois deputados.

Segundo a lei das incompatibilidades, caso algum dos deputados seja eleito para liderar um município não poderá acumular essa função com a parlamentar. A legislação não permite a acumulação do cargo de deputado com os de presidente e vice-presidente de câmaras municipais nem com o de membro de órgãos executivos das autarquias locais em regime de permanência ou em regime de meio tempo.