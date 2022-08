Entrevista a Luís Graça: “As vacinas também são eficazes a prevenir a infeção”

Luís Graça integra a comissão que tem ajudado a definir a estratégia para a maior campanha de vacinação da história. Garante que as decisões têm acompanhado a evolução dos dados e que se agora se avançou para a imunização dos jovens dos 12 aos 15 anos não foi por pressão política, mas por uma reavalia­ção dos benefícios e riscos. E explica ainda que o que se está a passar nos lares mostra como as vacinas estão a funcionar “muitíssimo bem”. No geral, a maioria das pessoas com vacinação completa não chega a ser infetada.

Há duas semanas, a maioria dos membros da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC) tinha recomendado que não se contemplasse já no plano a vacinação universal dos adolescentes entre os 12 e os 15 anos. O que mudou?

O que foi comunicado a 30 de julho foi que a vacinação acima dessa faixa etária continuava a ser prioritária, bem como a proteção das crianças com doenças que conferem risco acrescido. E também foi dito pela dr.ª Graça Freitas que nessa altura ainda não havia vacinação destas idades na Europa, mas que vários países iam avançar e mais dados surgi­riam. Esses dados chegaram e indicaram não haver sinais adicionais que pusessem em causa o acesso universal à vacinação nesta faixa etária.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.