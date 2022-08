E se lhe dissermos que existe ‘outro’ Algarve? Aqui descobrimos o Barrocal à mesa

O olhar de muitos que veraneiam pela costa oceânica e amena do Algarve pouco ou nada se detém na guarda de honra paisagística que se ergue a montante da autoestrada que une o leste e o oeste algarvio. Esbugalhados os olhos no Atlântico, o Barrocal parece coisa longínqua, quase outra região. Só que o que pulsa pelas serras de Monchique e do Caldeirão é a essência de tudo aquilo que hoje importa para se ser feliz, saudável e responsável rumo a um futuro incerto e descompassado nas tradições e memórias. Convivialidade, sazonalidade, sustentabilidade, frugalidade... Nestas paragens serranas, são palavras inexistentes porque inerentes à sua forma de existir. Seguir o calendário da vida, com as festas e as comidas associadas ao que a terra dá, são tatuagens imemoriais de quem sempre cresceu e respeitou os ciclos da natureza.

São Brás de Alportel é um epicentro dessas vivências. Há por aqui a frescura do mar que se faz tapetar para lá do seu sopé, mas também a placidez e a ligação total à terra, como se o Alentejo já lhe espreitasse sobre os ombros. O restaurante Sabores do Campo, que existe desde 2005 e é gerido por dois irmãos, oferece uma ementa que pisca o olho à tradição, sem deixar de fora um pouco de mundo para acolher o gosto de locais e visitantes que procuram o conforto da sua maravilhosa esplanada circular, sob um alpendre de madeira.