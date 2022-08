Rosés para o verão… e não só: estes vinhos estão na moda e escolhemos os melhores

Chegar hoje a um jantar de amigos com uma garrafa magnum de um vinho rosé já não é assunto que mereça nota, mas isso decorre das mudanças dos hábitos dos consumidores. Nos últimos anos, digamos 20, o vinho rosé começou a entrar nas escolhas dos enófilos. Para isso foi evidente a mudança do perfil destes vinhos, que se afastaram do estilo português mais tradicional: ficaram mais atrativos na cor, agora com tonalidades salmão, perderam o gás e viram o açúcar residual desaparecer ou ter uma presença muito mais discreta. O rosé passou a ser parte integrante do portefólio de muitos produtores, muitas vezes como complemento mas também como exigência de importadores e distribuidores. E foi assim que chegámos à situação atual: produz-se em todas as regiões do continente e ilhas, a qualidade geral é enorme. Os vinhos cumprem também os ditames da moda: em geral têm pouca graduação, pouca cor, pouco ou nenhum açúcar e uma acidez muito viva que lhes confere imensa frescura. Hoje são por isso perfeitos companheiros para pratos de peixe ou marisco, podem ser um bom aperitivo ou companheiros de esplanada. É verdade que algumas variedades de uva se prestam melhor que outras para este fim e por isso não há que admirar a proliferação, por exemplo, de rosés de Touriga Nacional ou Pinot Noir. Sendo possíveis de encontrar em qualquer região, a verdade é que no Minho, na Bairrada, Lisboa, Setúbal e costa alentejana temos muitas escolhas possíveis, em virtude da proximidade do mar que gera vinhos mais frescos e ácidos. Mas, claro, também nas terras altas do Douro ou da Beira vamos ter rosés, por vezes feitos de Rufete, de Bastardo ou Mourisco, mas também de Tinta Roriz ou, no Algarve e ilhas, de Tinta Negra.

Um vinho que não requer momentos especiais, que não precisa de ser decantado ou servido com muitos cuidados e que, se bebido bem fresco, pode ser a alegria de qualquer prato. É assim o rosé em Portugal. Está bem e recomenda-se. Só tem de deixar para trás alguns preconceitos e ideias feitas, manias que herdámos mas que já não servem para nada.