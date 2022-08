Multas por falta de limpeza da vegetação superiores a 2020 em alguns distritos

Este ano, as coimas aplicadas pela GNR aos proprietários de terrenos juntos às matas e floresta por falta de limpeza da vegetação são já 65% do total do ano passado. Em 2020, houve registo de 2392 autos de contraordenação contra os 1570 deste ano (até 1 de agosto). E já há distritos onde o número de multas aplicadas é já igual ou superior ao total do ano passado, como são os casos de Faro, Santarém e Viana do Castelo. Há outras regiões onde as coimas são apenas um pouco inferiores a 2020 (Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Setúbal e Vila Real). Nestes dois últimos anos, porém, o total do número de multas aplicadas foi mais baixo do que em anos anteriores, devido à covid-19.

