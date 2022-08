Eddie Jaku, o mais velho sobrevivente do Holocausto — que encontrou na felicidade a sua vingança

Sobre ele poderíamos dizer que a sua vida dava um livro, mas chegaríamos com atraso. Na verdade, o livro está aí, qualquer um pode comprá-lo. Na capa, Eddie Jaku está de olhos postos no leitor, com a manga do casaco arregaçada no braço direito, a mostrar a tatuagem. A expressão, longe de nos desafiar, abraça-nos. É um abraço pleno, o olhar de alguém feliz. E, de facto, o título do livro — “O Homem Mais Feliz do Mundo” (Objectiva) — não deixa dúvidas. Eddie é um homem feliz, um homem feliz com lágrimas e mazelas, como todos os homens felizes. Construiu uma família, tem mulher, filhos, netos e bisnetos. Embora não aprecie luxos nem goste de ostentação, reformou-se com uma vida confortável. Vive em Sydney, na Austrália, desde julho de 1950, onde chegou de navio e onde foi fabricante de instrumentos médicos e dono de negócios prósperos, como uma estação de serviço e uma imobiliária.

Ele é feliz porque sê-lo é a sua “vingança”, como disse ao Expresso desde Sydney, durante uma conversa exclusiva na qual os seus 101 anos não se fizeram notar. “Queriam que morresse, não morri. Queriam que odiasse, não odeio. Queriam que fosse mau, não o sou. Esta é a minha vingança. Estive quase morto, condenado a morrer, e tenho um casamento de 75 anos. A vingança é estar vivo, e eles não estão. Perdi uma centena de pessoas e nunca vou substituí-las. Mas construí uma ótima família. Tenho dois filhos, quatro netos e cinco bisnetos”, explica aquele que é neste momento o mais idoso sobrevivente do Holocausto do mundo num inglês com acento alemão que lhe denuncia a origem e no qual se intrometem algumas palavras em francês — a língua que fala em casa. Não espere o leitor, portanto, uma história triste. A sua é a história de alguém que contrariou a morte para a qual estava destinado, o relato de quem voltou a ter um nome depois de ter sido o número 172338: “Se não acredita em milagres, olhe para mim. Sou um milagre. Deveria ter morrido e não morri. E desfrutei cada momento, cada dia é maravilhoso, porque eu era suposto ter morrido há 75 anos.”