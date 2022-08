De regresso, querido mês de agosto

As ruas, desertas, levam com o sol de agosto sozinhas. Queiriga é uma terra deserta. Até ao entornar da tarde, o mês dos emigrantes só pode medir-se pela quantidade de matrículas francesas que ladeiam a estrada principal da aldeia. É carro sim, carro sim. Até um autocarro descansa, à beira da estrada, da viagem que o trouxe do país do mundo onde vivem mais portugueses emigrados — mais de meio milhão. Só pelo final de almoço os pátios das casas e as mesas dos dois cafés anexos à mesma rua começam a encher-se. O semblante não é muito diferente do vivido no verão de 2020, mas quem o vive garante que tem chegado mais gente.

rui duarte silva

Por cada casa habitada durante o ano, Queiriga tem três sob o êxodo que abalou a terra na segunda metade da década de 70, quando os regressados das ex-colónias emigraram para França e levaram por arrasto mais de 60% da população ativa, deixando-a deserta e envelhecida. Com o tempo e o dinheiro ganho lá fora, a paisagem reflete uma construção quase só de casas, muitas delas ao estilo francês, algumas de um milhão, 80% vazias durante o ano.

rui duarte silva

Em anos normais, só agosto faz quadruplicar o número de habitantes naquele lugar. De cerca de 400, chega-se quase às duas mil pessoas. E se elas não se veem nos cafés, Maria de Lurdes, sentada no umbral da porta da casa que habita sempre no verão, desconfia porquê: “As pessoas estão muito mais recatadas. Ou é por medo do vírus ou por causa das piscinas”, atira. É que os muros e o tempo escondem também a construção de mais de 100 piscinas em pouco mais de 30 quilómetros quadrados.

