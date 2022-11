Pandemia, multidões, poder político e escrutínio. Um ensaio de Bruno Vieira Amaral

Estádios e recintos desportivos vazios, discotecas fechadas, festivais de verão adiados, santuários às moscas, casamentos, batizados e funerais limitados a um número reduzido de pessoas, zonas de divertimento noturno desertas, praias semaforizadas. Num ápice, as multidões desapareceram do nosso quotidiano. Ajuntamentos, reuniões e festas estão sob a mira das autoridades e do olhar implacável dos cidadãos cumpridores. Imagens de multidões geram nos espectadores estados automáticos de ansiedade, reflexos de quem se vê confrontado com provas de um crime, de um pecado, de um comportamento irresponsável, até se aperceberem de que se trata de imagens de arquivo, antigas, pré-pandémicas.

