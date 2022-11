Raquel foi parada pela GNR e diz que acabou “espancada”. Guarda confirma a detenção mas não esclarece se houve agressões: “Não é oportuno”

Raquel Duarte estava a sair de Albufeira, juntamente com um amigo, em direção a Portimão, no domingo de 1 de agosto. Ao volante, quando se preparava para sair da estrada nacional e entrar na autoestrada, reparou que uma viatura da GNR, com as luzes de emergência ligadas, vinha atrás dela. “Como seguia um carro à minha frente e eu não tinha procedido em nenhum momento de forma incorreta, comecei a abrandar e a encostar para ceder passagem, achando genuinamente que se dirigia ao carro que seguia à minha frente”, começa por contar num longo relato partilhado na conta pessoal e privada de Instagram.

