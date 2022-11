Pai de Britney Spears aceita abandonar a tutoria da filha “quando chegar a altura certa”

Jamie Spears concordou em abandonar as suas funções enquanto tutor da filha, a cantora Britney Spears, “quando chegar a altura certa”, segundo documentos do tribunal a que vários meios de comunicação internacionais tiveram acesso.

Num desses documentos, um dos advogados de Jamie Spears escreve que este não acredita que uma “batalha pública” contra Britney Spears “sirva os melhores interesses” da cantora norte-americana e que “pretende colaborar com o tribunal e com a defesa da sua filha” no sentido de se encontrar um novo tutor.

O advogado garante, aliás, que Jamie Spears já está a trabalhar nessa transição com o anterior advogado de Britney, estando preparado para abandonar essa tutoria “quando chegar a altura certa”. A transição deve ser, contudo, “de forma organizada”, sendo considerados “uma série de aspetos que “ainda estão pendentes”.

A notícia de que o pai de Britney Spears está disposto a deixar de ser tutor da filha foi adiantada esta quinta-feira por um advogado da cantora em declarações a vários meios de comunicação. À CBS News, Mathew Rosengart, o seu novo advogado, louvou a decisão, embora esteja “desiludido com os ataques vergonhosos” que foram sendo feitos contra a cantora.

A questão da tutoria da cantora norte-americana tornou-se assunto na comunicação social há alguns meses, depois de Britney ter pedido em tribunal para que o pai, que acusou de querer controlar a sua vida pessoal e profissional quase desde o início da sua carreira - tomando inclusive decisões sobre a sua saúde física, casamentos e filhos -, abandonasse essas funções.