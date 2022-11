Gaia. Unidade de Saúde dos Carvalhos financiada em €1,3 milhões pelo Programa Norte 2020

A Câmara de Gaia, presidida pelo autarca socialista Eduardo Vítor Rodrigues, avança que foi aprovado o financiamento para a construção da esperada Unidade de Saúde dos Carvalhos, construção de raiz que será comparticipada em cerca de 30% pelo Programa Norte 2020, através de fundos disponibilizados pelo FEDER. Dos cerca de € 4,3 milhões de euros de investimento (que inclui a construção e aquisição de equipamento básico e administrativo), o município contará com uma comparticipação na ordem dos € 1,3 milhões, sendo da responsabilidade da autarquia o restante valor.

Em comunicado, a Câmara de Gaia refere que o equipamento será construído de raiz, destinado a abrigar três unidades de saúde (duas unidades de saúde familiar - USF Monte Murado e USF Vilar Saúde - e uma unidade de cuidados da comunidade) que irão corresponder às necessidades assistenciais de saúde da população local. “Este novo equipamento irá permitir a melhoria das condições físicas e funcionais para utentes e profissionais, proporcionado à população um melhor acesso, mais qualidade e mais humanização dos cuidados”, adianta a autarquia.

Desde o início do processo, a Câmara de Gaia manifestou “o interesse e disponibilidade em ceder a título gratuito”, à Administração Regional de Saúde do Norte, um terreno destinado à edificação do novo centro de saúde dos Carvalhos. O terreno, já selecionado pela ARSN, situado junto à zona da Feira dos Carvalhos, ocupa parcialmente imóveis da propriedade de várias famílias que, reconhecendo a utilidade pública deste projeto, manifestaram disponibilidade em ceder os terrenos gratuitamente ao Município, por via de direito privado.

“Além da cedência do terreno, a Câmara de Gaia, assume a obra, ao passo que a ARSN tem a tarefa de elaborar o programa funcional e o projeto de execução”, refere ainda a autarquia, sublinhando que “os cuidados de saúde primários assumem, cada vez mais, um papel fulcral na salvaguarda da saúde e da qualidade de vida das populações, como tem sido patente no atual quadro pandémico”.

Para Eduardo Vítor Rodrigues, que se recandidata pelo PS ao seu terceiro mandato nas autárquicas de setembro, a construção do Centro de Saúde dos Carvalhos é assumida como uma prioridade. A Câmara de Gaia já avançou com a aquisição do terreno, já propriedade municipal, e a respetiva cedência para a construção. “Segue-se a elaboração do projeto para obter o financiamento total ou parcial”, adianta a autarquia.