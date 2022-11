Lx Factory vai encolher. Obras de demolição de edifícios preparadas para arrancar, lojas e restaurantes já fizeram as malas

As máquinas ainda não começaram a demolir, mas fitas e grades já circundam o que até há bem pouco tempo eram restaurantes, bares, lojas de roupa. Na parte sul da Lx Factory, em Alcântara, as mudanças estão à vista: os pequenos edifícios estão vazios, fechados, dir-se-ia ao abandono. Os últimos a trancar a porta fizeram-no há menos de duas semanas, no dia 31 de julho, para que as obras de demolição arrancassem, o que até agora ainda não aconteceu.

