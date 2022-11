Quem paga a propaganda política no Facebook? O Facebook não diz e interdita académicos que tentaram saber

O Ad Observatory foi criado em maio na Universidade de Nova Iorque, nos EUA, com o propósito de apurar quem paga as ações de propaganda partidária e política no Facebook, mas acabou por ver os seus objetivos bloqueados depois de três dos mentores do projeto terem sido banidos da maior das redes sociais.

Laura Edelson, a investigadora que lidera o projeto académico, não tem dúvidas de que o Observatory Ad foi alvo de uma tentativa de silenciamento.

O Facebook justifica a decisão de fechar as contas dos três investigadores com a necessidade de garantir a privacidade dos internautas – mas teve de emendar a mão depois de uma correção tornada pública pela Comissão Federal das Comunicações dos EUA (FTC).

Numa primeira instância, a rede social chegou a invocar a necessidade de solicitar a autorização à FTC para o tratamento de dados que o Observatório da Universidade de Nova Iorque pretendia levar a cabo, mas essa tese durou apenas os dias necessários para a entidade que regula as telecomunicações esclarecer que a resposta do Facebook era “imprecisa”.

Depois deste esclarecimento, o Facebook passou a alegar a necessidade de preservar a privacidade dos utilizadores e apontou mesmo o dedo aos investigadores do Observatório por alegadamente quererem a recolher dados pessoais indevidamente.

“Trabalhamos com investigadores de todo o mundo e valorizamos o trabalho levado a cabo pela equipa da Universidade de Nova Iorque. É por isso que fomos até onde foi possível para lhes explicar as irregularidades e disponibilizámos um conjunto de dados adicional já com proteções no que toca à privacidade e com informação relacionada com os destinatários que envolve 1,65 milhões de anúncios políticos”, respondeu Joe Osborne, porta-voz da Facebook, citado pela NBC News.

A reação da Facebook não tem cabimento para os investigadores alvo de interdição. Segundo Laura Edelson, nunca houve a intenção de recolher informação sobre preferências ou comentários dos utilizadores. O objetivo sempre passou pela recolha de dados que permitam apurar quem investe nas diferentes campanhas políticas que circulam na Internet.

Mesmo perante este argumento, a Facebook continua sem referir valores, origens e destinatários das diferentes campanhas políticas.

“O que a Facebook nos está a dizer é que os nomes dos anunciantes – que é algo que realmente recolhemos, é bom que fique claro – são informação de utilizadores que se encontra sujeita à privacidade. Não pensamos que os anúncios e os nomes dos anunciantes sejam informação da esfera privada”, reiterou Laura Edelson, em entrevista ao Recode.

Para recolher a informação sobre os anunciantes do Facebook, o Ad Observatory recorreu a “extensões”, que mais não são que pequenos programas informáticos que se instalam nos navegadores (ou browsers). Atualmente, há várias extensões usadas para bloquear publicidade ou a recolha dados de navegação (conhecidos por cookies). A extensão criada pelo Observatório da Universidade de Nova Iorque pretendia operar numa lógica similar, mas focada apenas na recolha de dados de anunciantes e campanhas políticas nos períodos de utilização do Facebook.

Segundo os investigadores, a participação no projeto era voluntária e a Mozilla, criadora do Firefox que é conhecida como uma das referências no que toca à privacidade na Internet, terá concluído que a extensão do Ad Obsorvatory não atuava de forma abusiva.

Além da identidade dos anunciantes, Edelson destaca outro ponto especialmente crítico para a investigação sobre as campanhas políticas que circulam no Facebook: a identificação de segmentos da população ou públicos-alvo.

Segundo a investigadora, esses dados são especialmente relevantes porque permitem saber se houve campanhas direcionadas com o propósito de chegar a determinados grupos populacionais que se encontram especialmente suscetíveis de reagir a determinadas mensagens políticas que, eventualmente, até podem recorrer a técnicas de desinformação.

"Defendo que o Facebook e outras plataformas que usam algoritmos para enviar anúncios para determinados públicos-alvo ou que usam plataformas de anúncios numa lógica de self-service deviam disponibilizar-se publicamente para investigadores. Acho que é esse o próximo passo que precisamos de dar para que o público possa ter mais confiança na forma como poderá ser exposto a anúncios nestas plataformas”, concluiu Laura Edelson na entrevista que deu ao Recode.