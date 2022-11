Câmaras de vigilância detetam mais de 200 incêndios nas florestas

Quase um terço das florestas portuguesas (32%) contam com 80 câmaras de vigilância que já ajudaram a identificar mais de 200 fogos: 198 no ano passado e 25 no primeiro semestre deste ano. Através destes meios de videovigilância, a Guarda Nacional Republicana já teve mais de 200 alertas, escreve o "Jornal de Notícias".

Os sistemas de videovigilância operam 24 horas por dia e atuam nas "zonas sombra" das florestas, onde outros meios não conseguem chegar. Ajudam então a detetar incêndios, para que sejam extintos o mais rapidamente possível, e a despistar falsos alarmes.

Segundo o jornal, estão a ser implementadas cerca de 80 câmaras de vigilância numa área de aproximadamente três milhões de hectares em Portugal Continental. No entanto, ainda há regiões como o Alto Tâmega, o Douro e o Algarve que não têm qualquer câmara.