Fomos ao futuro e trazemos notícias: a guerra do amanhã já começou

apoleão morreu faz agora 200 anos. Se dissessem a um combatente de Waterloo (1815) que, em princípios do século seguinte, a artilharia conseguiria atingir alvos além do horizonte ou que um simples soldado poderia ter tanto poder de fogo como uma linha de atiradores com espingardas de carregar pela boca, o mais certo era pensar que estavam a fazer pouco dele. Ideia que seria reforçada se lhe falassem em máquinas capazes de voar ou de navegar pelo fundo dos oceanos. No entanto, no começo do século seguinte tudo isso seria trazido pela I Guerra Mundial e os generais que a tentaram travar como se estivessem no tempo de Bonaparte saíram-se mal e os soldados que comandavam ainda pior.